Ho seguito tutta la vicenda. Non perché dovessi documentare il “grande ritorno” del Dentuco in capo ma perché ero, sono e resterò sempre un fan del brasiliano. A 46 anni, tanti suoi colleghi dal passato prestigioso si godono la pensione calcistica tra un evento e l’altro. C’è chi gioca a padel e chi sorseggia Montenegro con ghiaccio… Ronaldinho , invece, ha deciso di rimettersi maglietta, pantaloncini, parastinchi, calze e scarpe per tornare su quel rettangolo verde in cui ha incantato per anni.

Ovvio, parliamo di un’operazione di marketing eccezionale (anche se le cifre non sono confermate, l'ingaggio del brasiliano pari si aggiri attorno ai 500.000 euro, più bonus vari). Per giorni non si è parlato d’altro e, il Ravenna , di colpo, è finito sulla bocca di tutti. Tra scettici e nostalgici, il ritorno dell’ex Milan è stato un successo clamoroso. Tutti si sono interessati all’evento, confermando come, in questa era calcistica avara di fuoriclasse (almeno nel nostro calcio), la nostalgia sia davvero canaglia. Ci piace rivedere gli eroi che abbiamo ammirato durante il loro prime tornare a brillare o, almeno, provarci. Penso a Mike Tyson, uno che attira le folle anche da anziano. Anche lui è un mito nostalgico che continua a far presa su tutto e tutti. Lindsey Vonn è tornata dopo un lungo periodo di stop... Beh, pure Serena Williams, no? Pure una leggenda come Jordan, quando è tornata sul parquet, ha infiammato il cuore di ogni suo fan, nonostante non fosse più l’MJ in grado di volare…

Tra ritorni reali e comparsate, questi campionissimi hanno voluto sfidare la carta d'identità, anche perchè invogliati da ragioni economiche piuttosto tangibili. Tuttavia, c’è dell’altro. Ronaldinho, in campo, si è divertito. Esatto, si è divertito. Certo, la motivazione economica aiuta ma, per uno come lui, innamorato pazzo del pallone, poter tornare a giocare una partita professionistica è stato speciale. Chiaro, non è sceso al Camp Nou o a San Siro ma, alla fine, sempre di un campo di calcio stiamo parlando. Non appena gli è riuscito qualcosa di buono, ecco che il suo viso si è illuminato a giorno. Sapete perché? Perché, anche a 46 anni, si può tornare a divertirsi come quando si era bambini, ovvero rincorrendo quel benedetto pallone. Non so se tornerà nuovamente in campo ma, alla fine, che importa. Rispetto chi ha parlato di buffonata ma, personalmente, mi sono emozionato quando ho rivisto il Dentuco muoversi, seppur al rallentatore, come quando dominava quel terreno verde che non riesce proprio a dimenticare. Nostalgia vigliacca, non ci abbandona mai…

Ecco, ora l’importante è che non tutti si sentano in diritto e dovere di tornare. Ronaldinho fa parte del gruppo degli eletti, ovvero di coloro che hanno insegnato calcio. Lui poteva permettersi questo ritorno al passato. Lui e pochi altri…