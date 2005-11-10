Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Grazie Kimi

Fabrizio Ponciroli
autore
Fabrizio Ponciroli
Oggi alle 09:00L'Angolo di Sportissimo
04.11.2026 09:00L'Angolo di Sportissimo
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Lo sport è emozione pura. Ci si esalta, a volte in maniera forsennata. Accade anche di arrabbiarsi o restare fortemente delusi. È la legge dello sport. In rarissime occasioni capita di vivere attimi che restano nella memoria per sempre. Chi ha qualche primavera sulle spalle, ricorderà esattamente dove si trovava e in compagnia di chi quando la Nazionale di Marcello Lippi ha vinto il Mondiale 2006. Recentemente, tanti talenti italiani ci hanno fatto sobbalzare dal divano. Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Jannik Sinner ci sta deliziando con i suoi successi negli Slam, Francesca Brignone ci ha commosso sugli sci. Poi, l’1 novembre 2026, un ragazzino di 20 anni, a 300 km/h, si è preso il nostro cuore e tutto quello che c’è dentro.

Il suo nome: Andrea Kimi Antonelli. Alla guida della Mercedes numero 12, il giovane asso bolognese ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di F1. Già solo scriverlo sembra fantascienza! Tra qualche anno, capiremo ancor meglio la portata di questa pazzesca impresa: un italiano al vertice della Formula 1, inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Lo speciale che avete tra le mani è un omaggio alla splendida cavalcata di Andrea Kimi Antonelli. Tra aneddoti, curiosità, interviste e fedeli resoconti di quanto accaduto in pista, abbiamo confezionato un prodotto dedicato al ragazzo italiano, simpatico e umile, che ha reso quell’1 novembre 2026 un giorno indimenticabile per tutti noi. La speranza è che sia solo l’inizio di una carriera sfavillante. Prima del suo arrivo, l’Italia ha avuto altri grandi piloti (ne parliamo in maniera approfondita) ma mai nessuno come Andrea Kimi Antonelli. Grazie, a nome di tutti, per le emozioni che ci hai fatto provare…

Articoli correlati

Immagine news 1
Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine news 2
Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine news 3
Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!

Altre notizie L'Angolo di Sportissimo

Oggi
Immagine news 1
09:00 L'Angolo di Sportissimo
Grazie Kimi
mercoledì 28 ottobre
Immagine news 2
12:30 L'Angolo di Sportissimo
Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
mercoledì 21 ottobre
Immagine news 3
06:00 L'Angolo di Sportissimo
Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
sabato 17 ottobre
Immagine news 4
13:05 L'Angolo di Sportissimo
Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
mercoledì 14 ottobre
Immagine news 5
08:00 L'Angolo di Sportissimo
Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
mercoledì 7 ottobre
Immagine news 6
08:00 L'Angolo di Sportissimo
Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
giovedì 1 ottobre
Immagine news 7
06:00 L'Angolo di Sportissimo
Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
mercoledì 23 settembre
Immagine news 8
06:00 L'Angolo di Sportissimo
Mancini, per farsi perdonare ha un solo modo…
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire
Immagine top news n.1 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.2 Milan, giallo Chukwueze: nuovi esami, rischia l'operazione e può rientrare in primavera
Immagine top news n.3 Tre indizi fanno una prova, la Roma quest'anno ha un problema con le rimonte subite
Immagine top news n.4 Il Como spende, il Lens vende: due modelli opposti per arrivare in Champions League
Immagine top news n.5 Francesco Farioli all'esame di italiano. Ma la sua carriera difficilmente passerà dalla A
Immagine top news n.6 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.7 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, finalmente Akanji. A Rotterdam anche Barella risponde alle critiche dopo il derby
Immagine box news Serie A La storia di Owono: dietro alla tragedia, un portiere mai espulso. Che gioca per salvare la famiglia
Immagine box news Serie A Gattuso, la Lazio e un futuro da scrivere: le big d'Europa hanno contattato i suoi intermediari
Immagine box news Serie A Frosinone show. Calò è il segreto della macchina perfetta di Alvini
Immagine box news Serie A Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Immagine box news Serie A Il Milan tornerà a vestire Adidas: 500 milioni in 10 campionati, l'accordo partirà dal 2028
Serie B
Immagine box news Serie B Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley
Immagine box news Serie B Vicenza, Vescovi dopo il rinnovo: "Voglio meritarmi di giocare in questo stadio"
Immagine box news Serie B Insigne sempre più leader della Sampdoria, il retroscena di Henderson lo conferma
Immagine box news Serie B Vavassori protagonista a Palermo: "Da Inzaghi tanti consigli. 15 gol? Conta la Serie A"
Immagine box news Serie B Ingaggio da top e bonus per la A, il contratto principesco di Fredberg alla Sampdoria
Immagine box news Serie B Ascoli, Passeri: "Palermo la squadra più forte, ma non firmo per il pareggio"
Serie C
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Immagine box news Serie C Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley
Immagine box news Serie C Novellino sul Perugia: "Riusciremo a chiudere questo benedetto closing"
Immagine box news Serie C Febbre Ronaldinho a Ravenna: iniziati i lavori per ampliare il Benelli. Altri 1800 posti in arrivo
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, date e orari dei quarti di finale: si gioca l'8 dicembre
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Grazie Kimi
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio