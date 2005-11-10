Grazie Kimi

Lo sport è emozione pura. Ci si esalta, a volte in maniera forsennata. Accade anche di arrabbiarsi o restare fortemente delusi. È la legge dello sport. In rarissime occasioni capita di vivere attimi che restano nella memoria per sempre. Chi ha qualche primavera sulle spalle, ricorderà esattamente dove si trovava e in compagnia di chi quando la Nazionale di Marcello Lippi ha vinto il Mondiale 2006. Recentemente, tanti talenti italiani ci hanno fatto sobbalzare dal divano. Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Jannik Sinner ci sta deliziando con i suoi successi negli Slam, Francesca Brignone ci ha commosso sugli sci. Poi, l’1 novembre 2026, un ragazzino di 20 anni, a 300 km/h, si è preso il nostro cuore e tutto quello che c’è dentro.

Il suo nome: Andrea Kimi Antonelli. Alla guida della Mercedes numero 12, il giovane asso bolognese ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di F1. Già solo scriverlo sembra fantascienza! Tra qualche anno, capiremo ancor meglio la portata di questa pazzesca impresa: un italiano al vertice della Formula 1, inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Lo speciale che avete tra le mani è un omaggio alla splendida cavalcata di Andrea Kimi Antonelli. Tra aneddoti, curiosità, interviste e fedeli resoconti di quanto accaduto in pista, abbiamo confezionato un prodotto dedicato al ragazzo italiano, simpatico e umile, che ha reso quell’1 novembre 2026 un giorno indimenticabile per tutti noi. La speranza è che sia solo l’inizio di una carriera sfavillante. Prima del suo arrivo, l’Italia ha avuto altri grandi piloti (ne parliamo in maniera approfondita) ma mai nessuno come Andrea Kimi Antonelli. Grazie, a nome di tutti, per le emozioni che ci hai fatto provare…