Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?

Var o non Var?. Se lo chiedono sempre più tifosi. Nell’arco di un’estate, siamo passati da un VAR decisamente invadente, una sorta di Grande Fratello, ad un VAR fisicamente esistente ma formalmente assente.

Di fatto, nessuno se ne ricorda più. Il motivo? Sicuramente il passaggio al Metodo Orsato ha reso il VAR uno strumento “poco utile”. L’indicazione di Daniele Orsato, il nuovo designatore arbitrale per la Serie A, di prediligere il calcio giocato, con meno interruzioni possibili, ha rivoluzionato il modo fruire il gioco del calcio. I fischi dei direttori di gara si sono fatti sempre più sparuti, a favore di contatti molto più energici e, giusto ravvisarlo, anche meno sceneggiate in campo (giocatori a terra per minuti per un intervento veniale).

Insomma, si gioca molto di più ma, contestualmente, i giocatori in campo si sentono liberi di comportamenti che, fino a qualche tempo fa, avrebbero portato a conclamati falli, cartellini gialli e perfino rossi. La spinta a due mani è considerata lecita, a tal punto che viene utilizzata sempre più per sbilanciare l’avversario ed evitare pericoli. In area di rigore ci si malmena come ai vecchi tempi, certi che l’arbitro non verrà richiamato certo dal VAR.

La domanda sorge spontanea? i benefici del Metodo Orsato superano gli errori che si stanno accumulando giornata dopo giornata? Personalmente resto convinto che Daniele Orsato abbia intrapreso la giusta via, anche se serve una soluzione per limitare le sviste arbitrali (fanno parte del gioco, possono sbagliare come accade a qualsiasi giocatore o allenatore).

Torno a pensare che il Challenge in stile basket o football americano sia una buona idea. Una “chiamata” a partita, non di più. Se ti senti defraudato, puoi chiedere il Challenge, obbligando l’arbitro a “rivedere l’azione al monitor”. Così facendo, probabilmente gli errori arbitrali diminuirebbero e, allo stesso tempo, il VAR avrebbe un senso. Fattibile? Che ne pensate? Sul numero 3 di Sportissimo, in uscita il metà novembre, ne parliamo in maniera approfondita.