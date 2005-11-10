"Ho bellissimi ricordi della mia carriera, ma non ci ripenso spesso. Le emozioni belle sono state tante, ma il calcio mi ha causato anche tanto stress e dolore. Oggi non è più il mio mondo e, sinceramente, non mi dispiace". Simone Del Nero si racconta senza filtri nel numero di novembre di Sportissimo, il mensile digitale gratuito di TUTTOmercatoWEB.

L'ex trequartista di Brescia e Lazio oggi vive a Carrara, gestisce una struttura ricettiva e insegna la tecnica ai ragazzi nella sua academy. Nell'intervista ripercorre gli anni fra i professionisti, i rapporti con i grandi campioni e il peso degli infortuni, fino alla scelta di costruirsi una quotidianità diversa.

Guardiola e i consigli ai giovani

A Brescia ha condiviso lo spogliatoio con Roberto Baggio e Pep Guardiola. Dell'ex blaugrana conserva un ricordo preciso: "Gli piaceva proprio coinvolgere i giovani, come succede nel Barcellona. Ricordo che veniva lì e si metteva a fare il torello con noi. Mi dava un sacco di consigli, mi apprezzava molto".

Un'esperienza durata meno di quanto avrebbe voluto:"Il fatto di aver trascorso così poco tempo con lui è uno dei dispiaceri più grandi della mia carriera". Nell'intervista trovano spazio anche il rapporto mai decollato con Carlo Mazzone, la celebre corsa sotto la curva dell'Atalanta e gli aneddoti su Jonathan Bachini.

Il talento di Matuzalem e il dolore degli infortuni

Alla domanda su quale compagno avrebbe voluto prendere a modello, Del Nero sorprende: "Ti faccio un nome che non immagineresti mai: Francelino Matuzalem. Fuori categoria. Qualità assurda".

Ma dietro i ricordi dei campioni ci sono anche le difficoltà: "Alla Lazio mi sono trascinato un problema al tallone, ricordo che facevo due ore di allenamento e, poi, per tre giorni non riuscivo ad appoggiare il piede per terra". E sui rapporti rimasti dopo la carriera: "Gli amici veri, che sento ancora oggi, li posso contare sulle dita di una mano. E non sto esagerando".

La nuova vita e quella voglia di MasterChef

Oggi il campo è soprattutto quello su cui insegna ai ragazzi: "Il calcio di oggi, proprio dal punto di vista tecnico, non mi appassiona più. È noioso, si vedono sempre le stesse cose, ci sono tanti soldatini". Nel suo campus, invece, mette al centro la tecnica, l'uno contro uno e il dribbling.

E se dovesse tornare in televisione, potrebbe farlo in una veste inattesa: "Magari a Sky ci vado, ma per Masterchef. Mi piacerebbe partecipare. La cucina è diventata l'altra mia grande passione".

L'intervista integrale a Simone Del Nero è nel numero di novembre di Sportissimo, disponibile gratuitamente online. Leggila qui a pagina 20! https://www.sportissimomagazine.it/magazine/