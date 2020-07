Bologna, una vittoria attesa dieci anni. E la Fiorentina ha subito solo due gol

vedi letture

Con la sconfitta contro la Rom, la Fiorentina si è vista interrompere una serie positiva che durava da sei partite. Il Bologna invece è tornato domenica alla vittoria dopo un digiuno di cinque gare.

Sono esattamente dieci anni che gli emiliani non vincono a Firenze, perché l'ultimo successo risale ad inizio 2010 (2-1 nella gara del 17 gennaio). Dopo di allora però i rossoblu hanno realizzato la miseria di due reti in otto partite disputate al Franchi. Tra le 13 affermazioni del Bologna ve n'è una anche a tavolino. Il 2 gennaio 1955 vi fu un'invasione di campo a match in corso che costrinse l'arbitro a sospendere l'incontro. Il punteggio, per la cronaca, però vedeva già in vantaggio gli emiliani per 3-1, risultato tramutato in 2-0 dal giudice sportivo.

La squadra allenata da Mihajlovic detiene un record in questo campionato...negativo. E' riuscita a chiudere con la propria porta imbattuta solamente due volte (l'Udinese leader è a 13!).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

37 vittorie Fiorentina

17 pareggi

13 vittorie Bologna

90 gol fatti Fiorentina

55 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Bologna 1-3

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Bologna 0-0