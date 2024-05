Ufficiale Il giovane Beck non sarà riscattato dall'Aarhus: farà ritorno allo Spezia

A fine stagione lo Spezia riaccoglierà il giovane centrocampista Julius Beck, arrivato nel 2021 dal Sonderjyske per 300mila euro, e attualmente in prestito all’Aarhus in Danimarca. Il classe 2005 in questa stagione ha collezionato 13 presenze con una rete con la maglia biancoblù, ma non ha convinto appieno la società che quest’oggi ha annunciato che il calciatore non verrà riscattato e farà così ritorno in Italia.

Con Beck lascerà il club danese anche Bailey Peacock-Farrell che farà ritorno al Burnley. “Un grande ringraziamento va a Bailey e Julius per il loro tempo e il loro impegno professionale e positivo per AGF. - li ha salutati il ds Stig Inge Bjornebye - Ognuno di loro ha contribuito bene e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera”.