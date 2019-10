Cagliari-Genoa: tre rigori nelle ultime cinque sfide. E in questo torneo…

La passata stagione si impose il Cagliari per 1-0 grazie a una rete nel recupero del primo tempo di Farias. Due campionati fa vinse il Genoa per 3-2 con i gol di Galabinov, Taarabt e Rigoni che resero inutili i centri di Pavoletti e Joao Pedro (su calcio di rigore).

E così l’ultimo segno X al termine di un Cagliari-Genoa risulta l’1-1 del 2014-2015.

Il bilancio dei precedenti in campionato sorride alla squadra di casa.

Un dato da non sottovalutare se alla ricerca dei primi punti interni. Nel campionato 2018-2019 il Cagliari ha esordito perdendo dal Brescia e proseguito andando KO con l’Inter. La più recente vittoria alla Sardegna Arena resta l’1-0 rifilato al Frosinone il 20 aprile scorso.

Il Genoa ha fatto 4 punti nelle prime tre uscite e lo scorso weekend ha alzato bandiera bianca contro l’Atalanta solo per via di una prodezza di Zapata sul traguardo del match. Ma lontano dal Ferraris ha aperto il 2019 vincendo 3-1 a Empoli e poi… i tre punti tutti assieme sono diventati un miraggio.

Chiudiamo con qualche curiosità.

A cominciare dall’andamento del match fra il primo e secondo tempo. Negli ultimi 5 anni il punteggio registrato al 45’ mai è coinciso con quello al 90’. Quella di venerdì sarà inoltre sfida fra i due club che hanno ricevuto più rigori contro: 2 per entrambi. Ma il Grifone è, al tempo stesso, la società che ne ha calciato il maggior numero, 2, come la Fiorentina. E negli ultimi 5 Cagliari-Genoa gli arbitri hanno indicato il dischetto degli undici metri in 3 occasioni…

Infine, Pavoletti (ex) mise a segno la sua prima rete con la maglia del Cagliari contro il Genoa. Simeone (ex) ha già timbrato il cartellino a Parma, almeno per quanto riguarda questa statistica i tifosi genoani possono tirare un sospiro di sollievo.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

30 incontri disputati

19 vittorie Cagliari

7 pareggi

4 vittorie Genoa

47 gol fatti Cagliari

23 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Genoa 2-1, 32° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Genoa 1-0, 18° giornata 2018/2019