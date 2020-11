Prima volta in A e dopo un’assenza di 81 anni

Ammontano a 6 le sfide in campionato Spezia-Atalanta. Tutte andate in scena in Serie B e fra le stagioni 1929-1930 e 1938-1939.

Curiosamente dal primo e dall’ultimo incrocio fra i due club è scaturito lo stesso risultato: pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Poi un’astinenza nei campionati professionistici italiani che sabato pomeriggio avrà raggiunto quota 29.799 giorni. O se preferiamo un’altra formula: 81 anni, 6 mesi e 30 giorni.

Da registrare 1 successo per parte nei 6 incontri disputati a La Spezia.

I padroni di casa in maglia bianconera si imposero per 1-0 nel 1930-1931, alla 31esima giornata con rete di Papini. Gli ospiti in casacca nerazzurra conquistarono l’intera posta in palio nel 1936-1937, al 20esimo turno: Savio e Simonetti per la Dea, Venturini gli Aquilotti.

Le due compagini sono separate nella classifica 2020-2021 da 5 punti. La banda di Gasperini ne conta 13 (di cui 9 fatti fuori casa), quella di Italiano è a 8 (ma solo 1 conquistato al Manuzzi di Cesena).

Attenzione ai calci di rigore.

Quella bianconera è la squadra che, assieme alla Roma, ne ha subiti più di chiunque altro in questa Serie A, già 3. Senza i penalty avrebbe 2 punti in più nella classifica, 10. Mentre è ancora in attesa della prima (e per certi versi storica) massima punizione a favore.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

6 incontri disputati

1 vittoria Spezia

4 pareggi

1 vittoria Atalanta

5 gol fatti Spezia

5 gol fatti Atalanta