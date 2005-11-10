Matteo Gabbia, il suo 2026 è già finito. Ancora zero presenze con la Nazionale

Matteo Gabbia è un caso. Perché non ha ancora giocato una partita in Nazionale, nonostante sia stato convocato nel 2024 da Luciano Spalletti. E nonostante sia al Milan, club che solitamente porta molti dei suoi giocatori in azzurro, quando italiani. Soprattutto considerando che nel corso dei mesi sono arrivati molti altri giocatori che hanno vestito l'azzurro.

Il salto nel 2023

Gabbia era finito al Villarreal dopo una stagione alla Lucchese e ben quattro al Milan, dove aveva raccolto solamente 37 presenze. Invece in Spagna ne ha giocate sette in pochi mesi, più sei di Europa League, guadagnandosi la richiamata a Milano, anche a causa dei tanti infortuni che avevano colpito il club.

Ora è infortunato

Il 2026 è finito per il difensore milanista. "Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un Grazie alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE". Oggi Matteo Gabbia compie 27 anni.