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"Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio

"Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Tommaso Bonan
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"Nel giorno in cui la Juventus annuncerà l'ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti - una notizia positiva per tutto l'ambiente bianconero e un segnale di stima per quello che il tecnico è riuscito a fare e a creare nei suoi pochi mesi da allenatore della squadra - il calcio italiano rischia di perdere un altro dei suoi protagonisti in Serie A, ovvero Ederson". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, in merito ad una delle possibili principali trattative di calciomercato che vedrà al centro dell'attenzione uno dei centrocampisti più forti della Serie A.

Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo?
"Ne abbiamo parlato anche in questi giorni e guardando la partita dell'Atletico Madrid l'altra sera con il Barcellona - continua Gianluca Di Marzio - vedevo come nella squadra spagnola siano scesi in campo tre giocatori arrivati dall'Atalanta, ovvero Musso, Ruggeri e Lookman. Il prossimo potrebbe essere, dovrebbe essere appunto Ederson: c'è già un accordo, un preaccordo blindato tra l'Atletico Madrid e il giocatore, non c'è ancora l'intesa economica tra l'Atletico Madrid e l'Atalanta però evidentemente a Madrid hanno capito che fare la spesa a Bergamo, fare la spesa in casa Atalanta è sicuramente produttivo".

Attenzione all'Inter
"Su Ederson ci sono state nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anche dei tentativi di inserimento da parte di altre squadre, in Premier ma anche in Italia con l'Inter che ha cercato di riprendere informazioni, di riprendere contatto, di capire se era possibile riuscire a entrare in un accordo tra Ederson e l'Atletico che come dicevo prima mi sembra abbastanza forte. Sicuramente la valutazione molto alta che fa l'Atalanta e questo accordo tra il giocatore e l'Atletico rendono complicato ai limiti dell'impossibilità l'inserimento dell'Inter. Però va registrato, perché evidentemente l'Inter al di là che riesca o meno a scalfire questa intesa tra Ederson e l'Atalanta, l'estate prossima farà almeno cinque operazioni nell'undici titolare, quindi sarà un'estate non solo di ricostruzione ma anche di rivoluzione per l'Inter che dovrà cercare di prendere cinque giocatori e quindi servirà un budget anche importante...".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!

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