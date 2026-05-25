TMW Con Gattuso alla Lazio, Sarri è pronto a sbarcare all'Atalanta: ad un passo la firma sul triennale

L'Atalanta è pronta a formalizzare l'ingaggio di Maurizio Sarri con un triennale intorno ai 3 milioni di euro di stipendio. Queste le ultime news raccolte in merito alla panchina degli orobici, che dunque andranno a salutare Raffaele Palladino dopo i 59 punti conquistati in una stagione culminata con la qualificazione in Conference League.

Il domino delle panchine in Serie A, quindi, comincia a farsi più concreto, con Sarri che - archiviata l'esperienza alla Lazio - rispetto alle ultimissime ore sembra ad un passo dall'Atalanta. Prima di mettere nero su bianco l'accordo, ovviamente, la Dea dovrà liberare lo stesso mister Palladino (che ha ancora un anno di contratto).

Contestualmente, come vi abbiamo raccontato, a prendere il posto di Sarri sulla panchina della Lazio sarà Gennaro Gattuso: l'accordo fra il club biancoceleste e l'ex ct è oramai imminente, di fatto già raggiunto per quelle che saranno le basi di partenza (cqui tutti i dettagli). Il tutto, in attesa di possibili (e imminenti) novità per quanto riguarda anche altre panchine in via di definizione: da Milano, sponda rossonera, a Torino, passando per Firenze e Napoli.