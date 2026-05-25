Ufficiale
Guidonia Montecelio, Giovanni Lopez nuovo tecnico della Prima Squadra
TUTTO mercato WEB
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver raggiunto un accordo con Giovanni Lopez, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra.
Contestualmente il club annuncia la composizione dello staff che affiancherà il nuovo allenatore: Giovanni Abate (vice allenatore), Adriano Bianchini (preparatore atletico), Cristian Tosti (preparatore dei portieri).
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc rivolge a mister Lopez e al suo team un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro per proseguire l’obiettivo di crescita della società.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, ora cacciate tutti. Allegri, è il suo fallimento. Senza Champions ciao Modric. Un nuovo progetto con Italiano e D’Amico. Juve: Spalletti-Chiellini al comando. Yildiz resta? Comolli addio. Sarri, derby Napoli-Atalanta. Suggestione Xavi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Napoli o Italia, il futuro di Allegri interessa anche al Milan. Il tecnico "pesa" 9 milioni a bilancio
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile