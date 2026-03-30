Podcast TMW Certi cicli finiscono: l'incredibile rivoluzione della difesa dell'Inter in estate

Dopo anni di successi, finali vinte, perse, trofei, rincorse riuscite, mancate, cadute e nomi negli annali, il ciclo della difesa dell'Inter è destinato a finire. La prossima sarà un'estate di clamorosa rivoluzione. In quanti resteranno? Pochissimi. Cambierà praticamente tutto nella retroguardia nerazzurra.

Facciamo il punto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Intanto Javier Zanetti conferma Christian Chivu in panchina

A margine dell’evento "Operazione Nostalgia" a Roma, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha commentato i temi più attuali in casa Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a Sportitalia: "C’è una lotta con altre squadre che vogliono vincere come noi il campionato, ma noi ci crediamo. Abbiamo iniziato un gran lavoro con Cristian Chivu in questa stagione, ora mancano otto finali e speriamo di arrivare in fondo nel migliore dei modi”. Zanetti ha poi confermato la fiducia a mister Chivu nonostante le critiche di quest'ultimo periodo: "Il programma è andare avanti con Chivu a lungo? Sì. È alla prima stagione, siamo ancora in corsa su due fronti e fiduciosi del lavoro dei ragazzi". Il campione ha infine risposto così a chi gli chiedeva della crescita di Stankovic jr e di mercato più in generale: "Aleksandar Stankovic sta facendo bene, ma ora è presto per parlare di mercato. Siamo concentrati su Serie A e Coppa Italia, poi penseremo al resto”.