Ufficiale Il Perugia saluta Angella dopo 7 anni: risolto il contratto del difensore

AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il calciatore Gabriele Angella per la risoluzione consensuale anticipata del contratto che lo legava ai colori biancorossi fino al termine della stagione 2026/27.

Arrivato a Perugia nell’estate del 2019, Gabriele è stato protagonista di sette stagioni in biancorosso, tra le quali quella culminata con la promozione in Serie B e la successiva, in cui il Grifo è arrivato a disputare i playoff per la promozione in Serie A.

Complessivamente Gabriele Angella ha disputato 152 partite con la maglia del Grifo, realizzando 3 reti. Ha guidato la difesa biancorossa e la squadra, in campo e negli spogliatoi, indossando la fascia di Capitano nelle ultime stagioni. Dimostrando sempre, insieme alle qualità tecniche e umane, attaccamento alla maglia e all’ambiente biancorosso.

Tutte qualità per le quali AC Perugia Calcio rivolge un sentito ringraziamento a Gabriele, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.