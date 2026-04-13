Podcast TMW Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"È stata una domenica d'oro per Daniele De Rossi, perché da allenatore è tornato al successo contro il Sassuolo, gettando le basi ormai sempre più concrete e solide per conquistare la salvezza con il Genoa e perché da Presidente il suo Ostiamare continua ad essere in testa della classifica nel suo girone in Serie D con due punti di vantaggio sull'Ancona, a ormai tre partite dalla fine". Inizia così la riflessione di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, che si concentra sulla doppia vita di Daniele De Rossi.

"De Rossi allenatore, De Rossi presidente. C'erano stati, devo dire, dei pregiudizi anche piuttosto superficiali su Daniele De Rossi dopo il suo addio alla Roma, tra l'altro ingiusto perché l'esonero della stagione scorsa non era sicuramente suffragato da motivazioni valide - prosegue Di Marzio -. Poi tante squadre si erano interessate a De Rossi, ma evidentemente nessuno era rimasto stregato o aveva voluto decidere in maniera molto forte di affidargli la panchina. Si era incontrato con il Torino, si era incontrato con Cairo durante l'estate, la Cremonese se avesse cambiato direttore sportivo se fosse arrivato Petrachi durante l'estate e aveva pensato a lui, il Parma dopo l'addio di Chivu in qualche modo aveva accarezzato l'idea di prenderlo, poi aveva deciso di riprendere questa".

"Da presidente poi dell'Ostiamare - conclude Di Marzio - ha costruito qualcosa davvero di bello, sono andato a vedere le strutture durante l'estate e devo dire che Daniele ha regalato alla sua comunità davvero un centro che serve proprio e servirà per far crescere non solo la prima squadra dell'Ostiamare come già sta facendo, ma soprattutto il settore giovanile perché quelle zone hanno bisogno di struttura all'avanguardia e Daniele De Rossi ha voluto pensare anche a loro, non solo al progetto della promozione dalla Serie D in Serie C. Quindi la domenica che è andata in archivio con tante storie degli allenatori che meritano copertina, da Runjaic che a Udine sta facendo benissimo, a D'Aversa che ha risollevato il Torino, a Italiano che continua a stupire con il Bologna, secondo me merita la copertina Daniele De Rossi".