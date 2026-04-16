Podcast TMW L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu

Dopo cambiamenti e stravolgimenti, dopo rivoluzioni mancate, l'Inter ha ufficialmente imparato la lezione. La scelta di confermare la fiducia a Christian Chivu, senza però accelerare subito i discorsi sul rinnovo, è un grande passo per il progetto nerazzurro. Com'è possibile?

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Marotta e le parole su Chivu

Giuseppe Marotta oggi ha parlato dal palco dell'evento organizzato da Il Foglio a Milano, nel quartiere di San Siro che ospita lo stadio Meazza. E tra i temi toccati dal presidente dell'Inter, oltre alla crisi del calcio italiano, ad evidenziarne i problemi e a cercarne le possibili soluzioni, qualche parola è stata spesa anche sulla squadra che dirige, lanciata verso la conquista del 21° Scudetto.

A proposito del nuovo corso Inter, nato la scorsa estate con l'addio di Simone Inzaghi e la sua sostituzione in panchina con il quasi esordiente Cristian Chivu, parla così Marotta, ripartendo da quanto avvenuto lo scorso anno: "Arrivare in finale di due competizioni è un grandissimo risultato. Poi è chiaro che la finale di Monaco sia stata amara. Quanto a Chivu, siamo contenti della scelta, che evidentemente ha pagato. Credo sia uno dei migliori allenatori emergenti della Serie A".

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