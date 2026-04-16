TMW Marotta: “Ko in Bosnia solo il pretesto per fermarsi a riflettere, la crisi è iniziata dal 2006”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter descritto da molti come il grande regista della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio da parte della Lega Calcio Serie A, è intervenuto così dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro: “C’è stata la convergenza di 19 club su 20, in maniera molto spontanea. Al di là di questo, il calcio vive un momento difficile: non c’è solo la mancata qualificazione ai Mondiali, il malessere del calcio c’è da tantissimi anni. Dobbiamo fare un distinguo tra la Nazionale e il comparto industriale della Serie A e del professionismo in generale. Oggi la maggioranza dei club ha proprietà straniere, basti pensare a Milano, e meno male che ci sono. La sconfitta di Zenica è solo il pretesto per dire: fermiamoci e riflettiamo. Malagò è un candidato di grande esperienza, è un profilo il cui programma sarà condiviso con le altre componenti ovviamente”.

Per voi è più semplice presentare Malagò a una proprietà straniera?

“Diciamo che il grandissimo problema che affrontiamo è quello delle strutture, penso agli stadi ma anche a quelle del settore giovanile, dove possiamo rispondere anche alla nostra missione sociale di costruire talenti”.

Cosa può fare la politica per il calcio?

“La crisi, di fatto, si è aperta dopo il Mondiale del 2006: non è generata dalla politica, da questo o quel governo. Però ci sono difficoltà oggettive e la politica deve accompagnarci: la situazione è difficile e spesso va sopra la nostra testa. Noi possiamo garantire competenza e professionalità, ma a livello legislativo non possiamo intervenire: la legge 91/81 è vecchia, la legge Melandri è stata ritoccata ma non è cambiato il sistema. Oggi siamo in una situazione di emergenza, da un lato la Nazionale e il settore giovanile, dall’altro un mondo di impresa come la Serie A”.

Cosa chiede la Serie A?

“Che ci sia un sostegno legislativo per uscire dalla crisi. Non siamo alla ricerca di finanziamenti. Da soli non ce la facciamo, bisogna aiutare gli investimenti in strutture e settori giovanili: penso a defiscalizzazioni. C’è una crisi nel dilettantismo, sono situazioni da supportare: il ministro (Abodi, presente in platea, ndr) le conosce benissimo”.

Chivu ha detto che la Champions è al sicuro. Forse anche qualcos’altro…

“Arrivare in finale di due competizioni è un grandissimo risultato. Poi è chiaro che la finale di Monaco sia stata amara. Quanto a Chivu, siamo contenti della scelta, che evidentemente ha pagato. Credo sia uno dei migliori allenatori emergenti della Serie A”.