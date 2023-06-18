Gianluca Di Marzio
Gianluca Di Marzio è uno dei volti più autorevoli del giornalismo sportivo italiano e uno dei principali esperti di calciomercato. Giornalista di Sky Sport, segue da anni le vicende del calcio italiano e internazionale, raccontando trattative, retroscena e strategie dei club con aggiornamenti costanti e approfondimenti esclusivi. Gestisce il portale Gianlucadimarzio.com, collabora con TuttoMercatoWeb.com realizzando ‘"Caffè Di Marzio", podcast nato dalla collaborazione tra i due siti.
notizie di Gianluca Di Marzio
venerdì 1 maggio
mercoledì 29 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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