Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio è uno dei volti più autorevoli del giornalismo sportivo italiano e uno dei principali esperti di calciomercato. Giornalista di Sky Sport, segue da anni le vicende del calcio italiano e internazionale, raccontando trattative, retroscena e strategie dei club con aggiornamenti costanti e approfondimenti esclusivi. Gestisce il portale Gianlucadimarzio.com, collabora con TuttoMercatoWeb.com realizzando ‘"Caffè Di Marzio", podcast nato dalla collaborazione tra i due siti.