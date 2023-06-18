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Gianluca Di Marzio

Gianluca Di MarzioGianluca Di Marzio è uno dei volti più autorevoli del giornalismo sportivo italiano e uno dei principali esperti di calciomercato. Giornalista di Sky Sport, segue da anni le vicende del calcio italiano e internazionale, raccontando trattative, retroscena e strategie dei club con aggiornamenti costanti e approfondimenti esclusivi. Gestisce il portale Gianlucadimarzio.com, collabora con TuttoMercatoWeb.com realizzando ‘"Caffè Di Marzio", podcast nato dalla collaborazione tra i due siti.
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