Podcast TMW Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro

Il Milan si prepara a vivere un calciomercato estivo da protagonista. La stagione di Serie A non è ancora terminata e i rossoneri, visti i passi falsi dell'Inter prima della sosta, possono ancora pensare alla rimonta Scudetto, molto complicata, ma intanto Igli Tare inizia a muoversi per preparare il terreno alle prime trattative per rinforzare la squadra e il nome in cima alla lista per la difesa è quello di Mario Gila della Lazio. Obiettivo difficile da raggiunger però, visto che i biancocelesti per lasciarlo partire chiedono non meno di 30 milioni di euro.

Movimenti in attacco.

Il grande obiettivo sarà però il centravanti, dopo averlo accarezzato sia l'estate scorsa che a gennaio, con le visite mediche che hanno però stoppato le operazioni sia per Boniface che per Mateta. I nomi sono quelli di Mateo Retegui, attualmente in Arabia Saudita, e di Santiago Castro del Bologna.

Nel podcast di oggi di TMW abbiamo fatto il punto sulle strategie di mercato del Milan, ascoltalo gratuitamente.