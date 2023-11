podcast Popovic e il Milan. Tra il sogno di un grande crack e un nuovo Lazetic

Il Milan sta per provare a chiudere per uno dei migliori talenti dell'Est Europeo come il classe 2006 del Partizan Belgrado, Matija Popovic. Andiamo alla scoperta dello straordinario giovane crack del calcio serbo col Milan a un bivio per il futuro: il coraggio, la voglia e la speranza di pescare un prospetto per il futuro a lungo corso del club e il rischio d'imbattersi anche su un 'nuovo Marko Lazetic'. Ovvero il rischio di scommettere su un indiscusso talento dalle grandi potenzialità che però al primo grande salto coi grandi non riesce a imporsi. Ne parliamo nel Podcast di oggi su TMW con Marco Conterio.

