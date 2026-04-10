Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: testa a testa Zalewski-Raspadori, può giocare Gatti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Sabato 11 aprile, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta contro la Juve si gioca la possibilità di riaprire i giochi per il 5° posto considerando anche la voglia di inseguire la terza vittoria consecutiva. Aspettando novità sulle condizioni di Gianluca Scamacca, 3-4-2-1 per i bergamaschi . Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac favorito su Ahanor; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi scalpita per una maglia da titolare. Davanti un mix di conferme e ballottaggi: De Ketelaere a destra; al centro Nikola Krstovic; a sinistra testa a testa tra Zalewski e Raspadori. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro l’Atalanta confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio che si è ripreso il posto dopo aver parato il rigore contro il Genoa. In difesa potrebbe esserci una novità e Gatti potrebbe giocare con Bremer e Kelly visto che Kalulu potrebbe essere spostato più avanti. La decisione, però, Spalletti la prenderà solo a ridosso della gara contro l’Atalanta. Kalulu potrebbe agire sulla destra al posto di McKennie che è squalificato. Il francese è in ballottaggio con Holm. Se però il tecnico bianconero dovesse puntare sullo svedese a quel punto Kalulu tornerà in difesa. In mezzo al campo spazio a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà Cambiaso. Sulla trequarti saranno confermati Conceicao e Yildiz. Mentre in attacco, probabilmente, toccherà ancora a David. (da Torino, Camillo Demichelis)