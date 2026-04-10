Parma-Napoli, le probabili formazioni: Elphege alla prima da titolare in A, Conte ha un dubbio

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Napoli (Domenica 12 aprile, ore 15.00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

In vista della prossima gara contro il Napoli, mister Carlos Cuesta dovrà fare a meno di Mateo Pellegrino, squalificato per somma di ammonizioni. Chi sarà dunque a sostituirlo? Ci sono possibilità di un attacco leggero o di falso nove, ma è molto probabile che il tecnico maiorchino vada nel segno della continuità di modulo: accanto a Strefezza ci sarà dunque Elphege, alla prima da titolare in Serie A. Per il resto, Cuesta recupera Troilo (al rientro dalla squalifica), ma Circati rimane in vantaggio per ricoprire il ruolo di centrale, mentre capitan Delprato e Valenti completeranno il terzetto a difesa della porta di Suzuki. Possibile riconferma anche per il duo di palleggiatori in mezzo al campo, con Nicolussi Caviglia e Bernabé sulla mediana assieme a Keita. Infine, nessuna novità sugli esterni, dove agiranno Britschgi e Valeri (rispettivamente a destra e sinistra). (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Napoli

Un dubbio di formazione e la speranza di ritrovare Rasmus Hojlund, assente contro il Milan al Maradona. Così Antonio Conte si prepara alla sfida col Parma, col danese che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare e guidare l’attacco. Il dubbio riguarda Frank Anguissa, che dovrebbe partire da titolare ma occhio ad Alisson che scalpita, in tal caso McTominay si abbasserebbe accanto a Lobotka. Il Napoli si prepara a scendere in campo con il solito 3-4-2-1 disegnato da Antonio Conte, con tra i pali Vanja Milinkovic-Savic, e linea difensiva a tre composta Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. Sulle corsie esterne, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, in mezzo al campo, il cuore pulsante della squadra. Stanislav Lobotka detta i tempi con Anguissa ancora favorito per una maglia da titolare. Con questo assetto, spazio a McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)