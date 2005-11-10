Probabili formazioni Serie A, le ultime sull'8ª giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A, le ultime sull'8ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni dell'8^ giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
TORINO-MONZA - Venerdì 23 ottobre, ore 20.45
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
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CAGLIARI-BOLOGNA - Sabato 24 ottobre, ore 15.00
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Dovbyk.
Allenatore: Palladino.
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COMO-SASSUOLO - Sabato 24 ottobre, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
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NAPOLI-ROMA - Sabato 24 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
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LAZIO-PARMA - Sabato 24 ottobre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
PARMA (3-5-2): Corvi; Carlos, Troilo, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Gilardino.
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INTER-FIORENTINA - Domenica 25 ottobre, ore 12.30
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
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ATALANTA-FROSINONE - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
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GENOA-VENEZIA - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Sabelli, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Traoré; Ellertsson, Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
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LECCE-JUVENTUS - Domenica 25 ottobre, ore 18.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Nico Gonzalez. Allenatore: Spalletti.
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UDINESE-MILAN - Domenica 25 ottobre, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
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