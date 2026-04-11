"A Pescara per la svolta", il titolo de Il Secolo XIX: "Lombardo carica la Samp"
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Il taglio basso dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicato alla Serie B. Questo pomeriggio la Sampdoria scenderà in campo contro il Pescara in uno scontro diretto importante per la zona salvezza. Il quotidiano ligure riporta le dichiarazioni del tecnico Attilio Lombardo pronunciare ieri in conferenza stampa: "Lombardo carica la Samp: 'A Pescara per la svolta'".
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