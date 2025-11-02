Cagliari, a Roma servono punti. L'Unione Sarda titola: "Con la Lazio il derby di Felici"
"Cagliari, a Roma servono punti. Con la Lazio il derby di Felici". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Oggi la squadra di Pisacane scenderà in campo all'Olimpico per sfidare i biancocelesti di Maurizio Sarri. Una partita sarà speciale per il terzino rossoblù, romano e cresciuto nelle giovanili biancocelesti.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
