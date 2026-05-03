Che duello con Svilar, Corriere Fiorentino: "De Gea è tornato top e va verso la conferma"
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Roma-Fiorentina in programma domani sera sarà anche una sfida nella sfida fra i portieri. David De Gea contro MIle Svilar. E' il focus di oggi del Corriere Fiorentino che sottolinea come l'estremo difensore spagnolo possa anche restare in viola. Questo il titolo: "De Gea è tornato top e va verso la conferma, Che duello con Svilar".
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