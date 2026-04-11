Dimenticare il ko in Europa League, La Repubblica (ed. Bologna) titola: "Ripartire da Rowe"
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Ko pesante per il Bologna giovedì sera in Europa League. La squadra di Italiano è stata battuta per 3-1 al "Dall'Ara" dall'Aston Villa e vede complicarsi non poco la strada per le semifinali della competizione internazionale. Adesso testa al campionato e questo è il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Bologna, ripartire da Rowe".
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