Il Corriere di Roma sull'1-1 con l'Atalanta: "Dalla Sud striscioni e fischi. Champions lontana"
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"Champions lontana. Dalla Sud striscioni e fischi. Gasp: 'Fatto il possibile'": così il Corriere della Sera, edizione di Roma, descrive l'1-1 fatto dai giallorossi contro l'Atalanta, ieri sera all'Olimpico. Un risultato che avvicina soprattutto la Juventus, impegnata oggi a Torino contro il Bologna, alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
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