"Il Milan si riprende il 2° posto, la Juve fermata in casa dal Sassuolo": il titolo de Il Gazzettino
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Il Gazzettino oggi in edicola fa il punto delle partite del sabato con il Milan che ha superato 3-2 il Torino a San Siro e ha riagganciato il secondo posto momentaneamente a -5 dall'Inter capolista. Impresa invece del Sassuolo che, al di là dell'epidemia di pertosse che ha decimato lo spogliatoio, ha pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Il Milan si riprende il secondo posto, la Juve fermata in casa dal Sassuolo".
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