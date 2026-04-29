Il ritorno del capitano e bomber, QS in prima pagina: "Inter, Lautaro vuole tutto"
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"Inter, Lautaro vuole tutto": quello appena citato è il titolo principale della prima pagina odierna del QS. Torna il numero 10, out da dopo la sfida contro la Roma: missione bis, con scudetto e Coppa Italia. L'argentino vuole esserci con il Parma, nel match che può dare il tricolore alla squadra di Chivu. Imminente anche la finale di Coppa contro la Lazio.
Si parla anche dell'altra squadra di Milano, con un titolo in taglio basso: "Attacco da rifare: cercasi bomber per il Milan". Già bocciati Gimenez, Fullkrug e Nkunku: fiducia a Pulisic, tra gli obiettivi Kean e Sorloth.
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