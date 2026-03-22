"In campo servono undici animali feroci", Il Secolo XIX sulla Samp: "La spinta di Lombardo"
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Sampdoria in campo questo pomeriggio. La squadra blucerchiata, contestata insieme alla società ieri dai tifosi a Bogliasco, affronterà oggi l'Avellino in un match delicatissimo per le zone basse della classifica. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "La spinta di Lombardo: 'In campo servono undici animali feroci'".
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