Juventus, Kolo Muani verso la conferma: si lavora col Paris Saint-Germain per la formula

vedi letture

Ripartire. E' l'obiettivo della Juventus dopo la brutta sconfitta casalinga in Coppa Italia contro l'Empoli che è valsa l'eliminazione dal torneo. Domani sera all'Allianz Stadium ci sarà l'occasione per riscattarsi e provare ad avvicinare la vetta della classifica specialmente dopo l'1-1 di ieri sera fra Napoli e Inter e lo 0-0 dell'Atalanta contro il Venezia. In caso di successo la squadra di Thiago Motta potrebbe dare un senso a questo finale di stagione anche se l'obiettivo principale resta il ritorno in Champions League, avventura quest'anno terminata anticipatamente al playoff contro il PSV.

Tocca a Kolo Muani

E toccherà a Randal Kolo Muani cercare id accendere il reparto offensivo. L'attaccante arrivato quest'inverno dal Paris Saint-Germain è stato una delle note più liete di questo periodo specialmente della gara contro la squadra di Roberto D'Aversa. E la prestazione non positiva di Vlahovic di mercoledì sera probabilmente porterà il francese nuovamente al centro dell'attacco.

Verso la firma?

Dal campo al mercato. Spetterà a Cristiano Giuntoli trattenere il giocatore che per il momento è in prestito dai rossoblù parigini. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport sono infatti alte le possibilità di permanenza del giocatore. Una potrebbe essere quella di rinnovo del prestito con un obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro.