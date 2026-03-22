La Cremonese vince a Parma, L'Unione Sarda in taglio alto: "Cagliari, il piano per la Serie A"
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Il successo di ieri della Cremonese ha risucchiato nella lotta salvezza anche il Cagliari. Con il 2-0 al Parma, la squadra di Giampaolo è salita a quota 27 punti andando a -3 dai rossoblù isolani sconfitti di misura venerdì sera contro il Napoli. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "La Cremonese vince a Parma. Cagliari, il piano per la Serie A".
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