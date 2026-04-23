Milan, parla Pavlovic. Tuttosport stamani: "Il mio amico Vlahovic è il numero 1"
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"Il mio amico Vlahovic è il numero 1": parole di Pavlovic, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. Il difensore serbo del Milan esalta il compagni di Nazionale, obiettivo rossonero: "Se sta bene, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Lui qui? Non è una domanda per me... Il big match di domenica? Grande rispetto per la Juve, ma sappiamo cosa fare. Allegri ha migliorato tutti, deve restare".
Spazio in taglio basso alla metà granata di Torino: "Ora D'Aversa convoca l'orgoglio Toro". La brutta prestazione di Cremona ha allarmato il tecnico, che ha richiamato alla concentrazione massima tutti i granata: giocando così, si rischia un tracollo. Per domenica torna Zapata.
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