Napoli ritrovato, con Neres e Lang più fantasia: avanti con il 3-4-2-1 anche a Roma

È un Napoli ritrovato con Neres e Lang, si legge su La Gazzetta dello Sport. La squadra di Conte è ripartita dopo il grande caos post Bologna, stretta in un nuovo sistema di gioco che garantisce maggiore copertura in fase difensiva, con Beukema accanto a Rrahmani e Buongiorno e le fasce presidiate da due terzini comunque abituati ad accompagnare l’azione e a giocare con qualità a ridosso dell’area avversaria.

Ma la vera svolta è arrivata davanti, con Neres e Lang finalmente protagonisti, liberi di pensare di più a offendere, di puntare e di dribblare, di mettere anche fantasia e talento al servizio della squadra e non soltanto il sacrificio e le corse all’indietro. Il 3-4-2-1 è tornato di moda per tamponare l’emergenza eppure sembra aver ridato un’anima e un gioco ai campioni d’Italia, reduci da due vittorie consecutive fondamentali per rimettersi in corsa in Italia e in Europa, ma soprattutto convincenti. Il Napoli c’è ancora ed è vivo.