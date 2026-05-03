Pellegrini e Cellk possono restare, Corriere della Sera (ed. Roma): "Si riapre per i rinnovi"
TUTTO mercato WEB
La sfida contro la Fiorentina si avvicina,. Domani sera la Roma ospiterà i viola di Paolo Vanoli per blindare almeno la zona europea. Nel frattempo a Trigoria si lavora anche sui rinnovi di contratto con Pellegrini e Celik che possono restare così come Dybala. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Ecco i Friedkin: si riapre per i rinnovi".
Altre notizie Rassegna stampa
0-0 col Genoa, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "L'Atalanta le prova tutte, la vittoria non torna"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile