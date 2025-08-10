Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:49Calcio femminile
di Niccolò Righi

Colpo di esperienza per la Ternana Women, che accoglie Paloma Lazaro Torres del Molino, attaccante spagnola classe 1993. Per lei contratto annuale con opzione per il secondo. Questa la nota:

"Cresciuta nel vivaio del Rayo Vallecano, con cui ha esordito giovanissima vincendo anche un campionato spagnolo, ha poi vestito le maglie di Madrid CFF e Granadilla Tenerife, costruendosi una bella esperienza nella Liga. Il suo primo approdo in Italia arriva nel gennaio 2019 al Pink Bari, dove si mette subito in luce segnando 6 gol in 11 partite sotto la guida di Isabella Cardone, oggi direttrice generale e sportiva della Ternana Women. Nella stagione successiva veste la maglia della Fiorentina, allenata da Antonio Cincotta, attuale tecnico delle rossoverdi. A Firenze partecipa anche alla Women’s Champions League, collezionando 14 presenze e 4 reti complessive. Nel 2020 si trasferisce alla Roma, dove resta per tre stagioni diventando un punto di riferimento offensivo: 75 presenze, 26 gol e due trofei vinti — Coppa Italia e Supercoppa. Seguono le esperienze con Parma, Napoli e infine Servette Chênois in Svizzera.

Ora è pronta a iniziare una nuova sfida con la Ternana Women… insieme a due volti che conosce molto bene. Queste le prime parole di Paloma da nuova giocatrice della Ternana Women: "Ciao sono Paloma Lazaro, sono un'attaccante e vengo da Madrid. Quest'anno ho scelto di tornare in Italia perché ormai è diventata la mia seconda casa. La Ternana Women mi ha dato questa bellissima opportunità. Spero di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati il prima possibile".

