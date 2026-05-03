Primo match ball, L'Unione Sarda: "Cagliari, prenditi la salvezza. Alle 12.30 sfida a Bologna"
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Primo match ball salvezza per il Cagliari. Oggi all'ora di pranzo la squadra di Pisacane scenderà in campo al "Dall'Ara" per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano,. I rossoblù isolani hanno la possibilità di chiudere i conti per quanto riguarda la permanenza in categoria. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Cagliari, prenditi la salvezza. Alle 12.30 sfida a Bologna".
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