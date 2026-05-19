Roma, il futuro preoccupa meno. Il Messaggero: "Ma almeno un big è a rischio"
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"Dai rinnovi al mercato estivo, il futuro preoccupa meno. Ma almeno un big è a rischio" scrive il Il Messaggero in edicola quest'oggi. La qualificazione alla Champions League che manca da 7 anni porterebbe in cassa almeno 70 milioni di euro, aiutando così il calciomercato estivo, i rinnovi e la caccia ai nuovi rinforzi per Gasperini.
Il tecnico vorrebbe 3-4 acquisti di valore con due esterni offensivi, un terzino sinistro e poi il sostituto (eventuale) di Manu Koné che potrebbe essere il prescelto per partire. Intanto avviata la ristrutturazione interna del club: Tony D'Amico e Fabio Paratici in lizza per il ruolo di ds.
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