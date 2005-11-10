Ufficiale Genoa, completata la cessione di Ankeye: in cambio dallo Zeleznicar 500mila euro

Il Genoa completa la cessione, mentre lo Zeleznicar chiude ufficialmente un colpo in attacco. La maglia del club di Pancevo sarà indossata dal 24enne nigeriano David Ankeye Akpan, per un trasferimento definitivo dal valore di 500mila euro. Lo riferisce tramite comunicato ufficiale la società militante nel massimo campionato serbo (SuperLiga).

"Ankeye ha firmato un contratto triennale con lo Zeleznicar, dove arriva dalle fila del Genoa", si legge in seguito alla nota del club di Pancevo. Vale a dire che la punta nigeriana classe 2002 ha accettato di riporre il proprio autografo su un accordo con validità fino all'estate del 2029.

Il Grifone aveva speso 2,5 milioni di euro nel gennaio 2024 per prelevare il giocatore dai moldavi dello Sheriff, club in cui aveva lasciato un'ottima impressione e giocato in Champions League. Sono seguiti i prestiti ai rumeni del Rapid, alla Virtus Entella e ai ciprioti del Krasava, dove ha concluso la scorsa stagione.