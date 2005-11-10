Milan sempre più tagliato fuori dall'affare Hjulmand: gap minimo tra Atletico e Sporting
Lieta conoscenza della Serie A per i suoi due anni al Lecce e di Ruben Amorim per i trascorsi da allenatore dello Sporting Lisbona, invece Morten Hjulmand non sembrerebbe poi così convinto del suggestivo ritorno in Italia. Il metronomo danese, classe '99, infatti è sempre più spinto verso altre latitudini che riscontrano la posizione geografica dell'Atletico Madrid in Spagna, nella Liga.
Secondo gli ultimi aggiornamenti del noto esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, i colchoneros sono in perenne contatto con i leoni lusitani per completare il trasferimento del giocatore all'ombra del Metropolitano.
Al momento la differenza tra i club è ridotta e pari a circa 5 milioni più alcuni bonus. Ma l'intenzione di tutte le parti coinvolte nella trattativa è quella di avvicinarsi sempre di più alla chiusura dell'accordo che vedrebbe così Hjulmand al centro del centrocampo del 'Cholo' Simeone. Sfumato Ederson (allo United), il tecnico dell'Atletico si è fiondato sull'ex Lecce e ha strappato in poco tempo l'accordo totale con il playmaker di 27 anni.
Pressoché nulla da fare per il Milan, a questo punto, che dovrà depennare il nome di Hjulmand dalla lista di possibilità e ragionare su altri obiettivi di mercato a disposizione.