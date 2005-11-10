Ufficiale Monopoli, rinforzo in attacco: c'è la firma fino al 2027 di Andrea Capone

Il Monopoli ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Capone. L'attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 dopo le esperienze tra Serie C e Serie D.

Nuovo innesto per il reparto offensivo del Monopoli. Il club biancoverde ha annunciato l'arrivo di Andrea Capone, attaccante classe 2002 che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Andrea Capone nuovo attaccante del Monopoli, il comunicato

La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto con il calciatore Andrea Capone un accordo per i diritti alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2027.

Classe 2002 (è nato il 18 marzo a Vigevano), attaccante di piede destro, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan prima (con cui ha collezionato 47 presenze, 8 gol e 5 assist in Primavera 1, 10 presenze e 1 gol in Primavera 2 e 5 presenze in Youth League), nella Nk Varadzin (in serie A croata) e nel Pescara poi (6 presenze in Serie C), Capone nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con Club Milano e Pro Palazzolo per un totale di 63 presenze, 16 reti e 12 assist in tutte le competizioni.

Benvenuto Andrea!