Roma, sempre di più. Il Messaggero: "Malen non basta, Gasp all'attacco"
TUTTO mercato WEB
Il colpaccio di Donyell Malen, in prestito con riscatto già prestabilito dall'Aston Villa, ha risolto gran parte dei problemi da mal di gol della Roma là davanti, eppure non basterebbe solamente l'attaccante olandese. "Gasp all'attacco", il titolo adoperato da Il Romanista nell'edizione odierna: per puntare sempre più in alto l'allenatore giallorosso intende ripartire dal classe '99, tuttavia smantellando il resto del reparto offensivo per inserire 3 nuovi innesti.
Ferguson, Venturino, El Shaarawy e Dybala viaggiano verso l'addio. Mentre gli obiettivi prefissati dal diesse Massara sono già segnati in agenda, da Summerville a Sauer, passando per Munoz. Anche se il sogno sarebbe norvegese e risponderebbe al nome di Nusa.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"
Le ultime sull'inchiesta sugli arbitri e sul commissariamento, Gravina: "Fango senza sapere nulla. Non ho fallito"
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento