Samp contestata a Bogliasco, La Repubblica (ed. Genova): "L'ira dei tifosi prima dell'Avellino"
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La Sampdoria insegue punti preziosi per la salvezza. La squadra di Attilio Lombardo, contestata pesantemente ieri dai tifosi a Bogliasco, scenderà in campo oggi al "Ferraris" contro l'Avellino di Ballardini. Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "L'ira dei tifosi prima dell'Avellino. Lombardo: 'Samp, serve ferocia'".
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