Solo 1-1 contro un Sassuolo decimato, Tuttosport: "Juve, così butti via tutto"
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"Juve, così butti via tutto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, Nella serata di ieri la Juventus pareggia in casa contro un Sassuolo decimato dall'epidemia di pertosse, La squadra di Luciano Spalletti è passata in vantaggio con Yildiz ma Pinamonti nella ripresa ha pareggiato i conti con Locatelli che ha fallito nel finale un calcio di rigore.
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