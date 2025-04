Un gol di Soulé, Inter sconfitta. Il Messaggero titola: "La Roma ribalta il campionato"

vedi letture

La Roma fa capolino a Milano e sbanca San Siro: basta un colpo di Mati Soulé per piegare l'Inter e consegnare la vittoria nelle mani dei giallorossi. Claudio Ranieri mette fine al digiuno di vittorie in carriera al Meazza dopo 17 lunghi anni, la ciurma resta imbattuta da 18 partite di fila e aggancia momentaneamente il Bologna a pari punti e al quinto posto, in attesa che la banda di Italiano scenda in campo. "La Roma a Milano ribalta il campionato", titola in prima pagina, centralmente, Il Messaggero: così facendo e con la vittoria del Napoli sul Torino, ora Conte è primo della classe a +3.

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, nel post-sconfitta (la terza di fila) ha optato per non aggrapparsi a scusanti e al rigore non dato a seguito dell'abbraccio di Ndicka su Bisseck nei minuti finali: "È il calcio, in questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ha provato, nella partita di oggi ha messo il cuore. L'abbraccio finale della gente ci ha fatto molto piacere al di là di questa brutta sconfitta. I giocatori danno sempre l'anima, avranno sempre la mia riconoscenza. Tre sconfitte di fila, non siamo abituati. Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... in questo momento non servirebbe parlare di quello, ma dobbiamo guardare a noi e recuperare energie. Tra 2 giorni saremo in volo per Barcellona, non c'era bisogno di vederla sabato sera per capire che squadra sia. Andremo lì con tantissimo rispetto, ma non con paura".