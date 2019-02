© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Ardaiz, dopo aver iniziato la stagione in forza al Frosinone, ha lasciato nello scorso gennaio la squadra ciociara tornando negli svizzeri del Chiasso. Adesso per l'attaccante uruguayano classe '99 si prospetta una nuova occasione, di rango intercontinentale: è infatti andato in prestito fino al prossimo 31 dicembre in Canada, nei Vancouver Whitecaps che militano in MLS.