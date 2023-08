ufficiale Ardaiz in prestito al Sanliurfaspor. È stato meteora della Serie A col Frosinone

Nuova avventura per Joaquin Ardaiz. L'ex meteora del Frosinone, con cui ha giocato nella prima metà della stagione 2018/19, cambia ancora squadra e si trasferisce in Turchia. Il Lucerna, proprietario del suo cartellino, lo ha girato in prestito al Sanliurfaspor, squadra di seconda divisione, dopo la cessione al Winterthur della scorsa stagione. È l'undicesima maglia che il 24enne attaccante uruguaiano vestirà da quando è diventato professionista, nel 2016.