ufficiale Quattro movimenti per il Lugano. Risolto il contratto di un ex Frosinone

vedi letture

Due acquisti ma anche un doppio addio per il Lugano. Il club svizzero ha annunciato oggi i seguenti movimenti di mercato: "Il Lugano annuncia l'arrivo di Luis Phelipe, attaccante classe 2001 e di Yuri Antonio Costa Da Silva (più semplicemente “Yuri”), esterno mancino nato nel 1996.

Il primo arriva in prestito gratuito fino al 30.06.2022 dal Red Bull di Salisburgo; al termine dello stesso il Lugano vanta un’opzione di acquisto, con contropzione in favore della squadra campione d’Austria in carica. Il secondo invece, che arriva da svincolato dopo aver giocato l’ultima stagione per il Ponte Preta, ha firmato un contratto di un anno con la compagine bianconera, con opzione per un’ulteriore stagione.

Franklin Sasere, dopo aver prolungato il contratto fino al 30.06.2024 è tornato in prestito all’Hamrun Spartans fino a giugno 2022. Sasere ha già disputato la scorsa stagione con i maltesi, con 14 reti in 22 incontri all’attivo. È stato invece risolto consensualmente il contratto che legava i bianconeri all’attaccante uruguayano Joaquin Ardaiz (ex Frosinone, ndr), a cui vanno gli auguri per il prosieguo della propria carriera".