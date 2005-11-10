La tredicesima giornata di Serie A propone la sfida tra Inter e Genoa. I nerazzurri vanno a caccia di una vittoria per riscattare gli ultimi risultati e accorciare le distanze dalla vetta della classifica, mentre il Genoa di De Rossi vuole proseguire il proprio percorso positivo e continuare a sorprendere. Appuntamento a domani sera, alle 20:45, nella cornice di San Siro.

Pronostico Inter-Genoa quote

Il pareggio deludente contro l'Atalanta nell'ultimo turno ha fatto scivolare l'Inter al terzo posto, a tre lunghezze dalla vetta della classifica. Per Chivu è arrivato il momento di tornare alla vittoria e il fattore campo potrebbe rivelarsi un alleato prezioso. A San Siro, infatti, i nerazzurri hanno finora fatto percorso netto: sei vittorie in altrettante gare di campionato, con un bottino di 19 gol realizzati e appena 7 subiti.

Di fronte, però, ci sarà una delle squadre più in forma del momento. Il Genoa di De Rossi arriva all'appuntamento dopo aver conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, con una sola sconfitta. Un rendimento che testimonia la crescita dei rossoblù, capaci di mettere in difficoltà anche avversari di prima fascia, come dimostra il successo contro la Juventus. Segnali positivi anche in trasferta, dove il Grifone ha vinto entrambe le ultime due gare disputate. Insomma, per l'Inter non sarà una sfida così scontata.

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Inter Genoa, i precedenti

Sono 152 i precedenti tra Inter e Genoa, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 76 vittorie contro le 41 del Grifone, a cui si aggiungono 35 pareggi. Un dominio confermato anche dalla storia recente: nelle ultime 14 sfide, nell'arco di oltre otto anni, il Genoa non è mai riuscito a imporsi, raccogliendo appena tre pareggi a fronte di 11 successi interisti.

L'ultimo confronto, disputato nella scorsa stagione, si è concluso con una vittoria per 2-0 dell'Inter, grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu. Per ritrovare un successo dei rossoblù bisogna invece tornare al 2018, quando il Genoa si impose per 2-0 a Marassi con un gol di Pandev e un'autorete di Ranocchia.

Limitando l'analisi alle sfide disputate a San Siro, il dominio nerazzurro diventa ancora più evidente: l'Inter ha infatti conquistato 12 vittorie consecutive contro il Genoa tra le mura amiche. Per ritrovare l'ultimo successo esterno del Grifone bisogna addirittura risalire al 1994. Un dato che rende ancora più complicata la missione della squadra di De Rossi.

Pronostico marcatore Inter-Genoa

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Genoa potrebbe esserci Lautaro Martinez. Chivu sta reinserendo il suo capitano un passo alla volta, senza forzare i tempi, con l'obiettivo di evitare ricadute dopo l'infortunio che lo ha costretto a restare ai box per oltre un mese.

Contro il Genoa, però, il Toro scalpita ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco nerazzurro. D'altronde, i rossoblù sembrano portargli particolarmente bene: Lautaro ha infatti trovato la via del gol in entrambe le ultime due sfide contro il Grifone, realizzando complessivamente due reti. Un motivo in più per puntare sul suo ritorno da protagonista. E nelle quote Inter-Genoa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Inter-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Genoa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 28 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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